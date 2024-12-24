В Орле девятилетний мальчик попал под колеса «Рено Дастер»

Фото: госавтоинспекция Орловской области

В понедельник, 23 декабря 2024 года, на улице Советской в Орле произошло ДТП с участием ребёнка. Девятилетний мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колёса автомобиля.

По информации госавтоинспекции, водитель не успел среагировать на неожиданное появление ребёнка на проезжей части. За рулём автомобиля «Рено Дастер» находился 69-летний мужчина, который двигался со стороны улицы Революции в направлении Покровской, пишет newsorel.ru.

Мальчика оперативно доставили в НКМЦ им. З.И. Круглой для оказания медицинской помощи. После проведения необходимых процедур его отпустили домой.

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