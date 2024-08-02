В Орле добавили три новых автобусных маршрута: какие у них направления

Сегодня, 2 августа 2024 года, стало известно, что в Орле расширили список автобусных маршрутов. В него добавили три маршрута, которые использовались во время реконструкции Красного моста. Это решение было принято администрацией города Орла.

Теперь в списке будут маршруты

1Т («Железнодорожный вокзал — Трамвайное депо»)

3Т («Улица Пушкина — Завод Медведева»)

4Т («Железнодорожный вокзал — Школа №35»)

В соответствующем постановлении указано, что такое решение принято, в том числе, «на основании заявления на производство земляных работ АО „Квадра“ — „Орловская генерация“».

Эти маршруты работали с 2021 по 2023 год и дублировали трамвайные, которые были отменены из-за ремонта Красного моста. Можно предположить, что дополнительные маршруты снова понадобились городским властям для того, чтобы избежать возможных неудобств, связанных с запланированными работами.