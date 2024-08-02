В Орле добавили три новых автобусных маршрута: какие у них направления

Сегодня, 2 августа 2024 года, стало известно, что в Орле расширили список автобусных маршрутов. В него добавили три маршрута, которые использовались во время реконструкции Красного моста. Это решение было принято администрацией города Орла.
Теперь в списке будут маршруты
- 1Т («Железнодорожный вокзал — Трамвайное депо»)
- 3Т («Улица Пушкина — Завод Медведева»)
- 4Т («Железнодорожный вокзал — Школа №35»)
В соответствующем постановлении указано, что такое решение принято, в том числе, «на основании заявления на производство земляных работ АО „Квадра“ — „Орловская генерация“».
Эти маршруты работали с 2021 по 2023 год и дублировали трамвайные, которые были отменены из-за ремонта Красного моста. Можно предположить, что дополнительные маршруты снова понадобились городским властям для того, чтобы избежать возможных неудобств, связанных с запланированными работами.