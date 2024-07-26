В Орле домушник взломал дверь и вынес ценные вещи из квартиры местной жительницы: комментарий полиции

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В июле 2024 года 22-летний житель города Орла проник в квартиру через взломанную дверь и похитил ценные предметы. Хозяйка жилья обратилась в правоохранительные органы, сообщив о произошедшем, злоумышленник пойман, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По возвращении домой на улице Ленина женщина обнаружила, что замок на двери был поврежден. Из помещения исчезли бензотриммер, мини-холодильник, компрессор и другие ценные вещи.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Следователям удалось установить, что подозреваемым может быть молодой человек, проживающий в Советском районе и достигший 22-летнего возраста.

Подозреваемый был допрошен и признался, что продал украденное имущество, представив его за свое собственное. В настоящее время подозреваемый находится под стражей по данному делу, сообщает «Комсомольская правда«.