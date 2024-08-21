В Орле два автомобиля сгорели за один день: фото

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Во вторник, 20 августа 2024 года, в городе Орёл произошло возгорание двух автомобилей. В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили о происшествии.

Первый пожар случился около двух часов дня во дворе дома на улице Машкарина. Там загорелась легковая машина. Огонь полностью уничтожил салон автомобиля. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность в оборудовании транспортного средства.

Второй случай произошёл несколькими часами позже на площади Карла Маркса. Во время движения загорелся моторный отсек автомобиля «Фольцваген». К счастью, никто не пострадал. Пожарные оперативно потушили огонь.

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

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