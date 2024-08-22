В Орле двое треш-стримеров стали фигурантами уголовного дела

В Орле полиция возбудила уголовное дело в отношении двух мужчин, которые подозреваются в хулиганстве. Об этом сообщает телеканал «Вести-Орёл». По информации телеканала, 20 августа 2024 года, двое взрослых мужчин напали на случайную прохожую в Городском парке Орла и нанесли ей несколько ударов.

Особенность этого инцидента заключается в том, что он транслировался в интернете для развлечения зрителей. Оба мужчины оказались треш-стримерами.

Полиция не оценила такое развлечение. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, они задержаны. Эту информацию подтвердила руководитель пресс-службы УМВД России по Орловской области Карина Тхаржевская.

Для справки: треш-стрим — это особый вид трансляций в интернете, где герои выполняют задания за деньги от зрителей. Зачастую эти задания связаны с публичными издевательствами и унижениями друг друга или других людей.