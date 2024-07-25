В Орле двух адвокатов признали виновными в мошенничестве на сумму 800 тысяч рублей

Областной суд Орла оставил без изменений приговор районного суда в отношении двух адвокатов, которые были признаны виновными в совершении мошенничества. Один из них также был осуждён за незаконное приобретение специальных технических средств для негласного получения информации.

Адвокаты ввели в заблуждение местного жителя, убедив его, что смогут помочь с прекращением уголовного дела. За это обманутый человек передал им 800 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативной деятельности регионального УФСБ России.

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 4 года 6 месяцев соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осуждённые должны выплатить штрафы в размере 30 и 50 тысяч рублей соответственно. Также им запрещено заниматься адвокатской деятельностью в течение одного и двух лет соответственно.

Осуждённые и сторона защиты не согласились с выводами суда первой инстанции, однако Орловский областной суд оставил их жалобы без удовлетворения, сообщает «Комсомольская правда».