В Орле двух подрядчиков оштрафовали на 20 млн рублей

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На заседании профильного комитета 14 августа 2024 года, заместитель председателя Контрольно-счётной палаты Михаил Верижников рассказал о результатах рассмотрения материалов КСП. Мировой судья оштрафовал директора ООО «Монолитстрой» на сумму 2 миллиона 690 тысяч рублей.

-Такие вот очень хорошие штрафы они накладывают, — порадовался Верижников.

ООО «Беллона», строившее очистные сооружения на улице Весёлой в Орле, привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 18 миллионов 800 тысяч рублей. Председатель комитета по градостроительству Виталий Рыбаков отметил, что взыскать штраф с юридического лица может быть проблематично. Он также добавил, что подрядчика не видели на стройплощадке с весны.

Рыбаков выразил опасение, что ни подрядчика, ни его учредителей найти не удастся. По его словам, это общая тенденция: если за подрядчиком не следить внимательно (за графиком и нормативами строительства), всё заканчивается уголовными делами.

Он также подчеркнул, что из-за таких проблем деньги из бюджета уходят безвозвратно. Рыбаков считает, что в Орловской области сложилась искусственная ситуация, которая касается не только строительства, но и других сфер. Сообщает «Орелград».