В Орле грузовик снес заводские ворота: есть пострадавший

Фото: Пресс-служба МЧС России по Орловской области

Во вторник, 23 июля 2024 года, в Орловской области произошло серьёзное ДТП: грузовик столкнулся с воротами завода СПЗ. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Орловской области.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением на улице Раздольной. В итоге грузовик оказался на территории за воротами. К сожалению, в результате этого инцидента пострадал человек.

Очевидец аварии сообщил в социальных сетях, что у автомобиля отказали тормоза перед поворотом. Это могло стать причиной ДТП. На данный момент проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.