В Орле хотят установить рекорд России, сделав самую длинную гирлянду из пряников

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В пятницу, 20 декабря, в Орле, на базе бизнес-центра «ГРИНН», развернется праздник пряников — «ПряникФест». На этом замечательном событии соберутся представители пищевой перерабатывающей отрасли, общественного питания, а также мастера и творческие коллективы.

По словам организаторов, с 11 до 17 часов в рамках фестиваля будут проводиться конкурсы на лучшее пряничное угощение, мед и хлеб, мастер-классы и выставка ремесел. В этом году ожидается установка рекорда России по созданию самой длинной пряничной гирлянды. Более того, на фестивале будет собрано свыше 5 тысяч пряников, которые will be отправлены нашим бойцам на передовую.

«На нашем фестивале мы создадим рекорд — гирлянду из пряников! Сотни ароматных пряников, украшенных с любовью, соединятся в символ тепла, единства и радости. Эти дарственные лакомства мы загрузим в машину и отправим нашим бойцам в зону СВО, чтобы они ощутили настоящий дух новогоднего праздника и знали, что их поддерживает надежный тыл и соотечественники», – уверяют организаторы, сообщает «ОрелТаймс».