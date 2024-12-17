В Орле хотят ввести льготы для семей защитников приграничья

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Комитет городского совета Орла по образованию, культуре и социальной политике на повестке дня поставит вопрос о расширении категорий льготников. В предложениях указано на необходимость включения в этот список семей участников специальной военной операции, которые защищают нашу землю от провокаций и угроз на российском приграничье. Об этом сообщил председатель горсовета Василий Новиков.

Существующие льготы уже предоставлены родным мобилизованных, а также сотрудникам полиции и Росгвардии, вовлеченным в спецоперацию. В числе предлагаемых мероприятий — обеспечение школьным питанием, снижение родительской платы за посещение детских садов, приоритетный прием детей в дошкольные учреждения и муниципальные заведения дополнительного образования, а также выдача путевок в загородные оздоровительные лагеря и организация питания детей в летние пришкольные лагеря.

Комитет проведет свое заседание 17 декабря. В случае положительного решения вопрос будет окончательно оформлен на следующем заседании горсовета, сообщает «Вести-Орел».