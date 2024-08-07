В Орле и Орловской области ожидается отключение воды

В Орле и Орловском муниципальном округе ожидается временное отключение воды в связи со строительными работами на улице Машиностроительной.

По сообщению администрации города Орла, водоснабжение будет ограничено с 9:00 20 августа 2024 года до 22:00 того же дня. Это затронет Заводской район (кроме микрорайона «Лужки»), а также часть Советского района и весь муниципальный округ.

Напомним, что 6 августа 2024 года в Орле было запланировано отключение горячей воды на срок до 10 дней, после чего подача должна возобновиться 15 августа 2024 года, сообщают «Городские Известия».