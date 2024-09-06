В Орле ищут подростка в бирюзовой футболке

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Поисково-спасательный отряд «Сармат» сообщил о пропаже 17-летнего Павла Кацарского. Подросток ушёл из дома в Орле и не вернулся. Это произошло 4 сентября 2024 года, но до сих пор его местонахождение неизвестно.

ПСО «САРМАТ»

В день пропажи Павел был одет в бирюзовую футболку и серые шорты с синим рисунком. На вид ему 17 лет, рост — 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы.

Если вы видели Павла или знаете что-то о его местонахождении, пожалуйста, сообщите по телефонам:

Полиция: 8 (4862) 43-32-32, 02 или 102 (с сотового).

Дежурные службы поисково-спасательного отряда: 8 (4862) 222-301, 8 (958) 111-49-11.

Ранее мы сообщали, что участник СВО из Орловской области вернулся домой после обмена пленными.