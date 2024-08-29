В Орле ищут пропавшего мужчину

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Орловской области

Сегодня, 29 августа 2024 года, сообщили о пропаже в городе Орёл пропал 61-летний Владимир Савоськин. Он не выходит на связь уже два дня, и родственники обратились за помощью в поисковый отряд «ЛизаАлерт» Орловской области.

Последний раз его видели 27 августа 2024 года, когда он вышел из дома. Приметы Владимира: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза.

На нём была серо-синяя клетчатая рубашка, серо-синие шорты, серые резиновые сапоги и голубая шапка.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Владимира Савоськина, пожалуйста, сообщите по телефонам: 88007005452 или 112, сообщает «Орелтаймс».