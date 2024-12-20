В Орле ищут склад для светомузыкального фонтана за 2,2 млн рублей

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В Орле ищут склад, который станет местом хранения плавающего фонтана, появившегося в областной столице в 2024 году. Администрация города Орла объявила тендер на оказание услуг по аренде склада под хранение «Плавающего фонтана». Сам фонтан на зиму демонтировали.

Согласно документу, начальная стоимость контракта составляет 2,2 млн рублей. Контракт будет действовать пять месяцев с момента его подписания. Заказчик – ОМЗ города Орла. Подрядчик должен будет обеспечить безопасное хранение семи понтонов фонтана. В случае, если какие-то элементы будут испорчены, то подрядная организация понесёт за это материальное наказание.

Напомним, что 25 апреля 2024 года в Орле состоялось торжественное открытие самого большого в ЦФО плавающего светомузыкального фонтана «Крылья орла». Порядка 15 тысяч человек пришли на это мероприятие. Фонтан разместился в историческом центре города на подвижной плавающей платформе у слияния Оки и Орлика напротив Детского парка и парка «Орловская крепость». Его появление стало подарком Орлу от ПАО «Сбербанк России». На открытие орловского фонтана приехал председатель правления «Сбера» Герман Греф. Именно он официально запустил его в работу, нажав кнопку.

Фактически новый фонтан всё теплое время радовал орловцев.

Отметим, что орловские журналисты неоднократно пытались узнать, за чей счёт будут обслуживать фонтан. В администрации Орла заявляли, что он стал подарком от банка и вопросами его обслуживания будет заниматься именно он. Однако, похоже, фонтан стал ещё одним обременением для и без того нищего городского бюджета, сообщает «ОрелТаймс».