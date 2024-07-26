В Орле из-за короткого замыкания едва не сгорела квартира: владелец успел потушить огонь своими силами

Фото ГУ МЧС по Орловской области

В Орле 26 июля 2024 года почти произошел пожар из-за короткого замыкания в одной из многоэтажек, однако владелец загоревшейся квартиры успел самостоятельно потушить пламя до прибытия пожарных.

Инцидент случился на 5 этаже жилого дома по улице Ягодный. Пожарные прибыли на место происшествия и обнаружили сильное задымление в верхних этажах подъезда.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Пламя повредило только мебель и натяжной потолок. Скорее всего, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке на кухне, сообщает «Комсомольская Правда«.