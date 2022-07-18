В Орле из-за легкоатлетического пробега ограничат движение автомобилей (6+)

31 июля в Орле состоятся легкоатлетический пробег и велосипедная гонка-критериум.

Маршрут забега — через ул. Максима Горького, ул. Красноармейскую и ул. Салтыкова-Щедрина.

Также одновременно с легкоатлетическими соревнованиями пройдет велосипедная гонка-критериум.

В связи с проведением легкоатлетического пробега и гонки-критериум 31 июля с 10.30 до 13.00 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Красноармейской до ул. Полесской, по ул. Максима Горького от ул. 60-летия Октября до ул. Брестской, по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, по ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора и по ул. Пролетарская гора.

Также 31 июля с 00.00 до 13.30 будет запрещена стоянка транспортных средств по ул. Ленина от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, по ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Ленина, по ул. Пионерской от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Красноармейской до ул. Полесской и по площади Ленина от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина.