18 июля 2022



В Орле из-за легкоатлетического пробега ограничат движение автомобилей (6+)

31 июля в Орле состоятся легкоатлетический пробег и велосипедная гонка-критериум.

Маршрут забега — через ул. Максима Горького, ул. Красноармейскую и ул. Салтыкова-Щедрина.

Также одновременно с легкоатлетическими соревнованиями пройдет велосипедная гонка-критериум.

В связи с проведением легкоатлетического пробега и гонки-критериум 31 июля с 10.30 до 13.00 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Красноармейской до ул. Полесской, по ул. Максима Горького от ул. 60-летия Октября до ул. Брестской, по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, по ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора и по ул. Пролетарская гора.

Также 31 июля с 00.00 до 13.30 будет запрещена стоянка транспортных средств по ул. Ленина от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, по ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Ленина, по ул. Пионерской от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Красноармейской до ул. Полесской и по площади Ленина от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина.

 

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Опубликовано 18 Июл 2022 в 11:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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