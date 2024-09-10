Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня, 10 сентября 2024 года, в Орле изменен график работы пункта приема гуманитарной помощи для жителей Курска.

Согласно информации от пресс-службы регионального правительства, график работы пункта приема гуманитарки в Орле теперь следующий:

с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00,

по субботам с 9:00 до 17:00,

по воскресеньям с 9:00 до 13:00.



Подробные списки необходимых предметов для жителей различных районов публикуются в телеграм-канале «Орловский тыл», созданном по указанию губернатора Андрея Клычкова.

Ранее мы писали, что 10 сентября 2024 года, в Подмосковье, в городских округах Подольск, Люберцы, Домодедово и Коломна были сбиты украинские беспилотники. В Раменском вражеские дроны били по жилым домам. Также обломки БПЛА упали на территории Троицкого административного округа в Москве, сообщил SHOT.