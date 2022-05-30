30 мая 2022



В Орле квартиросъемщица сдала телевизор хозяйки в ломбард

В органы внутренних дел обратилась жительница Орла, сдававшая квартиру в аренду. Женщина заявила о краже телевизора стоимостью порядка 11 тысяч рублей. Она рассказала, что ранее жильё сдавалось в аренду 45-летней орловчанке и ее сожителю. Некоторое время назад квартиросъемщица, в полной мере не оплатив аренду, съехала из жилища. Хозяйка обнаружила хищение, когда пришла проверить квартиру.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили местонахождение предполагаемой подозреваемой. Гражданка созналась в противоправном деянии. Она пояснила, что похитила телевизор и сдала его в ломбард.

В отношении орловчанки следственным отделом ОП № 2 (по Заводскому району) городского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 30 мая 2022 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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