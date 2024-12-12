В Орле ликвидирован наркопритон: молодая женщина организовала тайное заведение

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Сегодня, 12 декабря 2024 года, стало известно, что в Орле сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД закрыли наркопритон, который действовал в квартире 26-летней местной жительницы. Информация о незаконной деятельности поступила в полицию от внимательных граждан, что позволило оперативно провести проверку и подтвердить факты.

-Установлено, что 26-летняя орловчанка организовала в своей квартире притон для потребления наркотических средств и содержала его в течение нескольких недель, пока её деятельность не была пресечена сотрудниками полиции. Женщина предоставляла помещения своего жилища наркозависимым гражданам для употребления там запрещенных к обороту веществ. Сама же владелица квартиры получала от них наркотические средства для личного употребления, – рассказали в региональном УМВД.

В ходе обысков в квартире были обнаружены средства для употребления наркотиков и вещества растительного происхождения, пишет орелtimes. В отношении организатора притона возбуждено уголовное дело, и ей грозит до четырех лет лишения свободы.

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