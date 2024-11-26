В Орле мама девочки, которую покусали бродячие собаки добилась через суд компенсации морального вреда

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В Орле мать девочки, пострадавшей от укусов бродячих собак в феврале 2024 года, добилась компенсации морального вреда через суд. Ответчиком по делу стала Спецавтобаза — организация, ответственная за отлов безнадзорных животных.

Собаки напали на девочку, и она три месяца находилась на амбулаторном лечении. У ребёнка остались рубцы от укусов, а также был поставлен диагноз: посттравматическая нейропатия седалищного нерва, пишет орелtimes.

Мать девочки требовала взыскать в пользу дочери 1 млн рублей, ещё 500 тыс. рублей — в свою пользу, а также возместить материальный ущерб за порванную собаками одежду. При рассмотрении иска суд решил, что Спецавтобаза является единственным надлежащим ответчиком.

По решению Заводского райсуда Орла Спецавтобаза должна выплатить девочке 100 тыс. рублей, её матери — 50 тыс. рублей. Также организация возместит материальный вред за порванную одежду.

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