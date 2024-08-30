В Орле Марию Родштейн назначили исполняющей обязанности первого заместителя мэра

Официальной информации по этому поводу не было, но в правовых документах городской администрации она указана именно в этой должности, стало известно 30 августа 2024 года. В частности, она назначена председателем комиссии по проведению публичных слушаний по благоустройству города Орла: «председатель Комиссии — исполняющий обязанности первого заместителя Мэра города Орла Родштейн Мария Викторовна».

Первый заместитель мэра Вадим Ничипоров сейчас находится под домашним арестом. Сначала его подозревали в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, но после ареста 17 июня 2024 года уголовное дело переквалифицировали на превышение должностных полномочий. Хотя оба преступления не являются тяжкими, за превышение полномочий предусмотрено более строгое наказание — вплоть до реального лишения свободы. Несмотря на уголовное преследование, Ничипорова от должности не отстранили.

Напомним, что Мария Родштейн стала руководителем управления градостроительства в марте 2023 года. До этого она работала заместителем начальника этого структурного подразделения. На этом посту она сменила Владимира Плотникова, который руководил управлением с 2019 года, сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что 22 августа 2024 года, исполняющим обязанности главы Орловского округа стал Александр Черных. Его кандидатура была утверждена на внеочередном 41-м заседании Орловского окружного Совета народных депутатов.