В Орле местный житель обнаружен пруд, источающий неприятный запах

В Орловской области в июле 2024 года местный житель обратил внимание властей на «ароматный пруд из фильма ужасов», который появился несколько лет назад рядом с Новосильским шоссе (на пересечении с Южным переулком).

-«Предлагаю вашему вниманию кадры из фильма ужасов. С каждым годом этот „пруд“ становится всё больше из-за импровизированной плотины. Этот зловонный ручей впадает в реку. Вопрос поднимался неоднократно, но результатов нет. Надеюсь, что власти смогут принять меры», — написал автор поста, приложив фотографии.

В комментариях жители Орла подтвердили, что проблема существует уже несколько лет: «Да, этот ручей протекает под железнодорожной переправой и выходит на улицу 5 Августа, а оттуда попадает прямо в реку. Вонь от него такая, что по вечерам невозможно открыть окно».

-По словам жителей, от неприятного запаха также страдает улица Рельсовая: «На улице Рельсовой, видимо, из-за этого же ручья стоит ужасное зловоние! Мы дышим этим каждый день! Надеемся, что будут приняты меры, очень просим!» — добавила местная жительница.

На публикацию отреагировала мэрия. В пресс-службе администрации города посоветовали обратиться в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Орловской области.

-«Сожалеем, что сложилась такая ситуация. По вопросу запахов Вам необходимо обратиться в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Орловской области, по ссылке», — сообщили представители мэрии.

Пока неизвестно, откуда взялся зловонный пруд и почему он загрязнён, сообщает «Орелтаймс«.