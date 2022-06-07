В Орле модернизирован первый крытый ледовый каток

Благодаря субсидии из федерального бюджета в размере более 50 млн руб. в 2020-2021 гг. «Спортивной школой «Ледовое поколение» закуплена ледозаливочная машина, тренажеры на различные группы мышц, комплект хоккейных односторонних бортов, комплект интерактивных тренажеров, машина для подрезки льда у борта, холодильная автоматизированная установка, электронный станок для заточки коньков, электрические тренажеры для отработки комплексного движения по обыгрышу соперника, тренажеры для общей и специальной физподготовки, комплект спортоборудования для подготовки хоккеистов.

Около ледовой арены на Наугорском шоссе создан спортзал для общефизической подготовки спортсменов (на это из областного бюджета выделено более 4 млн руб.).