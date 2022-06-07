7 июня 2022



В Орле модернизирован первый крытый ледовый каток

Благодаря субсидии из федерального бюджета в размере более 50 млн руб. в 2020-2021 гг. «Спортивной школой «Ледовое поколение» закуплена ледозаливочная машина, тренажеры на различные группы мышц, комплект хоккейных односторонних бортов, комплект интерактивных тренажеров, машина для подрезки льда у борта,  холодильная автоматизированная установка, электронный станок для заточки коньков, электрические тренажеры для отработки комплексного движения по обыгрышу соперника, тренажеры для общей и специальной физподготовки, комплект спортоборудования для подготовки хоккеистов.

Около ледовой арены на Наугорском шоссе создан спортзал для общефизической подготовки спортсменов (на это из областного бюджета выделено более 4 млн руб.).

 

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Опубликовано 07 Июн 2022 в 14:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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