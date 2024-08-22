В Орле могут не завершить в срок капремонт городских школ

На заседании профильного комитета Орловского горсовета обсудили капитальный ремонт трёх образовательных учреждений города. Хотя работы пока идут по графику, есть вероятность срыва сроков сдачи проекта сообщили 22 августа 2024 года.

Речь идёт о школе №15, лицее №32 и гимназии №39, которые должны сдать во втором полугодии 2025 года. По словам начальника управления строительства администрации Никиты Митряева, в проекте не учтено большое количество работ.

-Вместе с департаментом строительства выезжали на прошлой неделе, приняли решение о том, что пойдем с корректировками проекта, соответственно с корректировкой экспертизы. А дальше, после получения сводной ведомости по стоимости, будем изыскивать дополнительное финансирование, – приводит слова чиновника «Орёлград».

Зампредседателя горсовета Владимир Негин заявил, что проблема серьёзная. Никто не знает ни возможных сроков сдачи объектов, ни того, сколько потребуется дополнительных средств, не учтённых в бюджете.

-Самое плохое в этой ситуации то, что никто не понимает этого масштаба бедствия, никто, – подчеркнул депутат. Плавают цифры от 30 до 120 миллионов рублей допработ, которые нигде не учтены и отсутствуют источники финансирования. Пора уже бить тревогу. Сегодня очевидно, что в те сроки мы, конечно же, не уложимся. Я думаю, без уголовных дел не обойдется, когда в школу, капитально отремонтированную без вентиляции, без видеонаблюдения, без оповещения и много-много другого зайдут люди, – заявил Негин.

До середины сентября зампред Орловского горсовета предложил определить масштаб недоучтённых проектом работ.

Напомним, что ООО «Авилон» занимается ремонтом школы №15. Стоимость работ – 234 млн рублей, срок завершения – 9 июля 2025 года. Капремонт лицея №32 должен обойтись в 237 млн рублей, а гимназии №39 – в 222 млн рублей. Последние две образовательные организации должны сдать к 9 сентября и к 8 июля 2025 года соответственно.