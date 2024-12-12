В Орле могут отменить повышение стоимости проезда в общественном транспорте: почему

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Сегодня, 12 декабря 2024 года, стало известно, что в Орле перевозчиков предупредили об отмене роста стоимости проезда в общественном транспорте. Перевозчикам дали неделю на то, чтобы улучшить качество работы общественного транспорта. Жители города часто жалуются на работу этого вида транспорта.

Председатель городского совета Василий Новиков подчеркнул, что если перевозчики не выполнят требования, то ранее принятое решение о повышении тарифа может быть отменено, пишет vestiorel.ru.

Напомним, 27 ноября депутаты Орловского городского совета одобрили повышение стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января 2025 года. Теперь проезд по карте будет стоить 29 рублей, а при оплате наличными — 32 рубля. Таким образом, стоимость поездки увеличится на четыре рубля.

Ранее мы писали, что решение принято: проезд в общественном транспорте Орла станет дороже.