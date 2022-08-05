5 августа 2022



В Орле может появиться медцентр радионуклидной диагностики и терапии

Ранее представители двух крупных АО посетили Орловскую область с рабочим визитом, по итогам которого было принято решение о строительстве в регионе центра радионуклидной диагностики и терапии. Детали проекта на днях обсудили в режиме видео-связи. Участники встречи подробно обсудили составленную поэтапную схему реализации проекта и оптимальные сроки для скорейшего запуска строительства.

«В области отмечается высокий показатель выявления онкологических заболеваний на запущенной стадии. Инвестиционный проект откроет новые возможности для лечения онкологии и поднимет оказание медицинских услуг онкобольным на более высокий уровень. Жители области смогут бороться с недугом благодаря самым современным технологиям, не покидая регион», — отметил важность проекта замгубернатора Вадим Тарасов.

 

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Опубликовано 05 Авг 2022 в 13:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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