В Орле может появиться медцентр радионуклидной диагностики и терапии

Ранее представители двух крупных АО посетили Орловскую область с рабочим визитом, по итогам которого было принято решение о строительстве в регионе центра радионуклидной диагностики и терапии. Детали проекта на днях обсудили в режиме видео-связи. Участники встречи подробно обсудили составленную поэтапную схему реализации проекта и оптимальные сроки для скорейшего запуска строительства.

«В области отмечается высокий показатель выявления онкологических заболеваний на запущенной стадии. Инвестиционный проект откроет новые возможности для лечения онкологии и поднимет оказание медицинских услуг онкобольным на более высокий уровень. Жители области смогут бороться с недугом благодаря самым современным технологиям, не покидая регион», — отметил важность проекта замгубернатора Вадим Тарасов.