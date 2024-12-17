Орловская среда - региональный сайт Орловской области

В Орле мужчина убил своего знакомого молотком,а затем поджег диван на котором лежало тело

Кристина Абдуллоева
17 декабря 2024
shazam.com

Следственные органы регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело против жителя Орла, который подозревается в совершении преступлений по двум статьям уголовного законодательства.

По предварительным данным следствия, 12 декабря 2024 года подозреваемый находился в компании знакомого в одном из домов на улице Садово-Пушкарная, расположенной в Заводском районе города. В ходе их беседы возник конфликт, который быстро перешел в затяжную драку.

«При помощи стеклянной бутылки, ножа и молотка он нанёс своему оппоненту телесные повреждения, а затем поджёг диван, на котором тот находился», – сообщает пресс-служба Следственного управления по Орловской области.

В результате пламя поразило не только имущество, находящееся в доме, но и стены самого помещения. Собственник жилья, не участвовавший в конфликте, понес ущерб на сумму 1 миллион рублей.

На текущий момент расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый признал свою вину и находится под стражей, сообщает «ОрелТаймс».

Что будем искать? Например,Человек