В Орле мужчина убил своего знакомого молотком,а затем поджег диван на котором лежало тело

shazam.com

Следственные органы регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело против жителя Орла, который подозревается в совершении преступлений по двум статьям уголовного законодательства.

По предварительным данным следствия, 12 декабря 2024 года подозреваемый находился в компании знакомого в одном из домов на улице Садово-Пушкарная, расположенной в Заводском районе города. В ходе их беседы возник конфликт, который быстро перешел в затяжную драку.

«При помощи стеклянной бутылки, ножа и молотка он нанёс своему оппоненту телесные повреждения, а затем поджёг диван, на котором тот находился», – сообщает пресс-служба Следственного управления по Орловской области.

В результате пламя поразило не только имущество, находящееся в доме, но и стены самого помещения. Собственник жилья, не участвовавший в конфликте, понес ущерб на сумму 1 миллион рублей.

На текущий момент расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый признал свою вину и находится под стражей, сообщает «ОрелТаймс».