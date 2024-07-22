В Орле на День города ожидается более 40 праздничных мероприятий

В Орле в июле 2024 года на совещании в администрации региона обсудили подготовку к празднованию Дня города Орла, которое состоится 5 августа 2024 года. Как сообщил председатель горсовета Василий Новиков, с 29 июля в городе пройдёт более 40 праздничных мероприятий.

Ожидается приезд делегаций из разных городов и регионов: Мурманской области, Тулы, Курска, Минска, Кричева, Жодино, Гомеля, Козельска, Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга.

Основные торжества запланированы на 5 августа. На площади Ленина состоится концерт с участием международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика», творческих коллективов и солистов Орловского городского центра культуры, военного оркестра академии ФСО и кавер-группы «Штрудель».

Будет ли салют — пока неизвестно. Ранее сообщалось, что ближайшие Дни районов пройдут без праздничных фейерверков, Сообщает «Вести Орел».