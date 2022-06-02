2 июня 2022



В Орле на озере Светлая жизнь открыли инклюзивный пляж

В Орле на озере Светлая жизнь открыли пляж для людей с ограниченными возможностями.

Инклюзивный пляж состоит из настила общей площадью 60 кв. м, навеса от солнца размером 3 на 4 м, пляжных зонтиков, пяти шезлонгов с противопролежневыми матрацами и экранами от солнца и двумя креслами-колясками для плавания. Оборудование находится максимально близко к спасательному пункту.

Лежаки и коляски, противопролежневые матрацы будут доступны для пользования с 9.00 до 21.00. На ночь их будут убирать в специальное помещение.

Напомним, два года назад калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» организовала первую экспедицию мобильного доступного пляжа по городам России. Позже путём открытого голосования определился победитель – город Орёл.

 

В Орле увековечат память профессора Галины Курляндской
В Орловской области спортсменам и писателям назначены стипендии
В Орле продолжают сносить незаконные гаражи
Опубликовано 02 Июн 2022 в 14:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

Комментарии закрыты.

Новости

Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"