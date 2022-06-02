В Орле на озере Светлая жизнь открыли инклюзивный пляж

В Орле на озере Светлая жизнь открыли пляж для людей с ограниченными возможностями.

Инклюзивный пляж состоит из настила общей площадью 60 кв. м, навеса от солнца размером 3 на 4 м, пляжных зонтиков, пяти шезлонгов с противопролежневыми матрацами и экранами от солнца и двумя креслами-колясками для плавания. Оборудование находится максимально близко к спасательному пункту.

Лежаки и коляски, противопролежневые матрацы будут доступны для пользования с 9.00 до 21.00. На ночь их будут убирать в специальное помещение.

Напомним, два года назад калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» организовала первую экспедицию мобильного доступного пляжа по городам России. Позже путём открытого голосования определился победитель – город Орёл.