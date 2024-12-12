В Орле на складе «Орёлфармации» обнаружены просроченные лекарства общей стоимостью 55 миллионов рублей

На складе ГУП ОО «Орёлфармация» по состоянию на 1 июля 2024 года обнаружилась внушительная сумма неиспользованных лекарственных препаратов с истекшим сроком годности — 55 миллионов рублей. Об этом с тревогой доложила инспектор Контрольно-счётной палаты Орловской области, Любовь Горюнова, на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству облсовета, состоявшемся 10 декабря.

Аудит, проведённый КСП региона, осветил серьёзные недостатки в расходовании бюджетных средств, связанных с закупками в 2022 и 2023 годах. В своём выступлении Горюнова подчеркнула, что общая стоимость просроченных препаратов составила 55,114 миллиона рублей, среди которых особенно поражает сумма в 22,991 миллиона рублей на медикаменты для сердечно-сосудистых больных.

«Кому принадлежит эта ответственность? Кто именно допустил подобное?», — с риторическим вопросом обратился депутат облсовета Виталий Рыбаков. В ответ Горюнова заверила, что её отчёт за последние два года уже содержит сведения о виновных лицах, которые переданы в облсовет для дальнейшего разбора, сообщает «Орловское время».