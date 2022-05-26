В Орле на железнодорожной станции задержали мужчину с наркотиками

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2022» сотрудники линейного отдела на железнодорожной станции Орел обратили внимание на мужчину, который, по внешним признакам, находился в состоянии опьянения: он плохо ориентировался на местности, имел неопрятный внешний вид. Гражданина доставили в дежурную часть линподразделения.

Два прозрачных полиэтиленовых пакета с кристаллическим веществом белого цвета были обнаружены в футляре для наушников, который принадлежал задержанному. Согласно справке об исследовании, в свертках содержалось производное наркотического средства N-метилэфедрона общей массой 0,47 грамма. Со слов гражданина, он приобрел наркотическую «соль» бесконтактным путём через тайник-закладку для личного употребления.

В отношении 37-летнего безработного жителя Кромского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ведется расследование, информирует Штаб ЛО МВД России на станции Орел.