В Орле начала работу новогодняя ярмарка: где?

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25 декабря в сердце Орла распахнула свои двери новогодняя ярмарка, превращая город в дивный праздник. В восьми нарядных домиках-шале гости смогут насладиться ароматами свежесваренного кофе и чая, обнявшись с теплом пряного глинтвейна и пунша, а также другими горячими напитками, которые согревают душу в зимние дни.

Кроме того, на ярмарке представлено множество аппетитных лакомств: нежный шашлык, тонкие блинчики с разнообразными начинками, сочные хот-доги, сытные сэндвичи, воздушные пончики, пироги и множество других гурманских изысков, — делятся радостью в орловской мэрии.

Эта волшебная новогодняя ярмарка вдохновит всех и каждого, наполняя сердца теплом и счастьем, и будет утешать и радовать своих гостей до 14 января. Погрузитесь в атмосферу праздника, где каждый уголок излучает волшебство и радость зимнего чуда, сообщает «Вести-Орел».