В Орле начались работы по ремонту теплосетей в районе улицы Пушкина

На прошлой неделе в Орле стартовали масштабные работы по реконструкции тепловых сетей. Работы в районе пересечения переулка Трамвайный и улицы Пушкина проводятся силами орловского филиала АО «Квадра» — «Орловская генерация».

В рамках проекта будет заменено 140 метров изношенного участка тепловой сети на современные трубы в пенополиуретановой изоляции, а также реконструированы тепловые камеры.

Мэр города Парахин сообщил, что уже выполнены работы по переносу сетей водоснабжения и водоотведения, продолжаются земляные работы под новую тепловую сеть. Он подчеркнул, что ремонтные работы на этом участке проводятся без отключения горячей воды в многоквартирных домах и объектах социальной инфраструктуры. Реконструкция обеспечит надёжность теплоснабжения потребителей Железнодорожного и Заводского районов Орла. Завершить работы планируется к середине октября 2024 года.

Жители Орла выразили сомнения относительно сроков проведения работ в Telegram-канале мэра Парахина. Их основной вопрос – не будет ли срыва начала отопительного сезона.

-Класс. Главное, в конце лета этим заняться. А если сроки сорвут? Без отопления люди сидеть будут? А если в начале октября заморозки начнутся, и среднесуточная температура ниже +8°С будет держаться? Хотя да, о чём это я. Среднесуточная температура — это вообще что-то эфемерное, всегда такая, какая удобна властьимущим, — отметил один из жителей.

Пресс-служба городской администрации ответила, что работы идут в соответствии с графиком, срывов не предвидится.

Ежегодно ресурсоснабжающие организации и потребители тепловой энергии проводят ремонтные работы для обеспечения качественного отопительного периода. Отставания от графика нет.