В Орле началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Матвеева: работы обещают завершить к концу года

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В Орле в июле 2024 года началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Матвеева. Работы обещают завершить к концу года.

Эту информацию сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Новый ФОК будет расположен рядом со школой №36.

Проект прошёл государственную экспертизу 26 июня 2024 года , а разрешение на строительство было получено 1 июля 2024 года. На стройплощадке уже начались работы: завозятся материалы, ведётся установка металлоконструкций.

Подрядчиком выступает ООО «АС-Монтаж». Напомним, что недавно региональная прокуратура обратила внимание на этот объект. Прокурор Орловской области Алексей Тимошин заявил, что его ведомство выявило нарушения срока реализации первого этапа проекта, сообщает«Орелград».