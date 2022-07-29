29 июля 2022



В Орле налоговики будут отслеживать тех, кто сдает квартиры в наём

Порядка 500 орловцев должны остановить свой нелегальный бизнес, приносящий им от 2 до 7 млн рублей в год, — сообщает канал «Телеграммы из Орла». Речь идет о владельцах квартир (домов, апартаментов, комнат), которые сдаются в наём с почасовой оплатой. Только на сервисе Avito таких объявлений из Орла более 500, а стоимость услуги доходит до 3-3.5тысяч рублей в час. Посуточная сдача квартир в наём – исключительно нелегальный бизнес, приносящий очень высокие доходы, не облагаемые налогами. Плюс, как показывает практика, подобные квартиры становятся бедой для соседей: жильцы заселяются и выезжают в любое время суток, шумят, нарушают закон о тишине. Рассматривая спор измученных соседей с почасовым арендодателем, судебные инстанции, вплоть до Верховного суда (в июне 2022) признали, что посуточная сдача квартир (апартаментов, домов, комнат) в наем содержит основные признаки гостиничных услуг, предоставление которых с 1 октября 2019 года попадает под запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, а также на использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг (ст. 17 ЖК в ред. закона № 59-ФЗ от 15.04.2019). Таким образом, использование своей жилой недвижимости и имущества в нем под почасовую аренду запрещено законом. Решение суда предоставляет налоговым органам широкие возможности, поскольку идентификация таких арендодателей не составляет труда (все контакты имеются на сервисах объявлений), а предъявить им теперь можно не только уклонение от налогов, но и незаконное предпринимательство.

 

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Опубликовано 29 Июл 2022 в 17:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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