В Орле нашли способ укрепить склон на улице Бурова

По информации МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», ООО «Проект +» на минувшей неделе успешно «защитило» проектно-сметную документацию перед «Орелгосэкспертизой» и получило положительное заключение по проекту укрепления склона у жилого дома №46 по ул. Бурова.

«Основными конструктивными решениями укрепления склона на ул. Бурова стали укладка геомата «МакМат» (это специальный нитеобразный материал, который как раз защищает откосы от эрозии) и отсыпка его сверху растительным грунтом с подсевом травы. Дополнительно будут организованы водоотводы – лотки», — рассказал начальник УКС Дмитрий Кузнецов.

Следующий шаг – определение источников финансирования. Стоимость работ оценивается в 14,8 млн рублей, без поддержки вышестоящих бюджетов не удастся решить вопрос. Поэтому готовится ходатайство в облдепартамент дорожного хозяйства.