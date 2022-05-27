27 мая 2022



В Орле нашли способ укрепить склон на улице Бурова

По информации МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», ООО «Проект +» на минувшей неделе успешно «защитило» проектно-сметную документацию перед «Орелгосэкспертизой» и получило положительное заключение по проекту укрепления склона у жилого дома №46 по ул. Бурова.

«Основными конструктивными решениями укрепления склона на ул. Бурова стали укладка геомата «МакМат» (это специальный нитеобразный материал, который как раз защищает откосы от эрозии) и отсыпка его сверху растительным грунтом с подсевом травы. Дополнительно будут организованы водоотводы – лотки», — рассказал начальник УКС Дмитрий Кузнецов.

Следующий шаг – определение источников финансирования. Стоимость работ оценивается в 14,8 млн рублей, без поддержки вышестоящих бюджетов не удастся решить вопрос. Поэтому готовится ходатайство в облдепартамент дорожного хозяйства.

 

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Опубликовано 27 мая 2022 в 17:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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