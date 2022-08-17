17 августа 2022



В Орле не осталось домов без управляющих компаний

Об этом рассказал заммэра Вадим Ничипоров на заседании комитета горсвоета по ЖКХ. 101 т.н. «брошенный» дом на один год переданы во временное управление ООО «Содействие». Большинство домов, которые ранее обслуживал МУП «ЖРЭ-З», после проведения необходимых собраний перешли в другие управляющие компании или же на год также переданы во временное управление «Содействию»». Компания ООО «Содействие» с июля месяца приступила к подготовке этих домов к отопительному сезону.

 

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Опубликовано 17 Авг 2022 в 16:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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