В Орле компания ООО «Реновация» не выполнила работы по текущему ремонту жилых помещений: штраф составил около 34 тысяч рублей

Сегодня, 10 сентября 2024 года, прокуратура Орловской области сообщила о срыве сроков ремонта в сфере ЖКХ. Речь идёт о муниципальном контракте на выполнение работ по текущему ремонту многоквартирных домов № 48 на улице Матросова и № 17 на бульваре Молодёжи.

Контракт заключило «Жилищное управление города Орла» с ООО «Реновация». Однако работы не были выполнены в полном объёме и в установленный срок.

По этому факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении генерального директора «Реновации» по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Суд согласился с прокуратурой и назначил руководителю организации штраф в размере чуть более 34 тыс. рублей, сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что Сегодня, 10 сентября 2024 года, сотрудники полиции в Орле сообщили о задержании 16-летнего юноши, который подозревается в ограблении. По предварительным данным, молодой человек совершил преступление в Заводском районе города. Он подошёл к местному жителю, отдыхавшему на лавочке, и ударил его, после чего забрал все наличные деньги — около двух тысяч рублей.