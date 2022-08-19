19 августа 2022



В Орле нет денег на охрану школ после нового года

Депутаты горсовета предлагают подготовить законодательную инициативу, позволяющую обеспечивать охрану муниципальных образовательных учреждений из федерального бюджета. Тема обсуждалась 17 августа на заседании комитета по образованию в рамках вопроса о готовности к началу учебного года.

Как рассказала представитель управления образования администрации города Ирина Шелудченкова, сегодня в 12 школах и 11 детсадах города завершаются ремонтные работы. К началу учебного года все «хвосты» планируется доделать. При недостатке средств выделенных по этой статье из бюджета, многие работы в образовательных учреждениях удалось выполнить благодаря средствам, направленным депутатами на исполнение наказов избирателей.

С 1 сентября безопасность всех школ и детсадов будут обеспечивать профессиональные охранники. Кроме того, все образовательные организации города оборудованы системами видеонаблюдения, оснащены «тревожными кнопками» и пожарной сигнализацией. При этом, как уточнил заместитель мэра города Алексей Степанов, до декабря 2022 года оплата охраны предусмотрена за счет муниципального бюджета.

Зампредседателя горсовета Владимир Негин отметил, что требования по безопасности учебных заведений значительно возросли. Логичным выходом из ситуации выглядит идея законодательной инициативы о дотации из федерального бюджета для обеспечения муниципальных учреждений образования физической охраной. Депутаты предложили администрации города подготовить соответствующий документ.

 

Около 200 га земель в Орловской области загрязнены радионуклидами
Виталий Рыбаков: «Все прекратится, когда Потомский уедет»
Вчера молодая супружеская пара спасла из огня двух детей и их дедушку
Опубликовано 19 Авг 2022 в 09:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"