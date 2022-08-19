В Орле нет денег на охрану школ после нового года

Депутаты горсовета предлагают подготовить законодательную инициативу, позволяющую обеспечивать охрану муниципальных образовательных учреждений из федерального бюджета. Тема обсуждалась 17 августа на заседании комитета по образованию в рамках вопроса о готовности к началу учебного года.

Как рассказала представитель управления образования администрации города Ирина Шелудченкова, сегодня в 12 школах и 11 детсадах города завершаются ремонтные работы. К началу учебного года все «хвосты» планируется доделать. При недостатке средств выделенных по этой статье из бюджета, многие работы в образовательных учреждениях удалось выполнить благодаря средствам, направленным депутатами на исполнение наказов избирателей.

С 1 сентября безопасность всех школ и детсадов будут обеспечивать профессиональные охранники. Кроме того, все образовательные организации города оборудованы системами видеонаблюдения, оснащены «тревожными кнопками» и пожарной сигнализацией. При этом, как уточнил заместитель мэра города Алексей Степанов, до декабря 2022 года оплата охраны предусмотрена за счет муниципального бюджета.

Зампредседателя горсовета Владимир Негин отметил, что требования по безопасности учебных заведений значительно возросли. Логичным выходом из ситуации выглядит идея законодательной инициативы о дотации из федерального бюджета для обеспечения муниципальных учреждений образования физической охраной. Депутаты предложили администрации города подготовить соответствующий документ.