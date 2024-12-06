В Орле обновят лифты в двух десятках домов: адреса

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В четверг, 5 декабря 2024 года, стало известно, что в рамках программы капитального ремонта в Орле будет произведена замена лифтового оборудования в нескольких многоквартирных домах. Мэр города, Юрий Парахин, подписал соответствующие постановления городской администрации, которые были опубликованы на официальном сайте мэрии.

Обновление коснётся следующих адресов:

ул. Дмитрия Блынского, д. 2а; ул. Кузнецова, д. 2; ул. Металлургов, д. 10; ул. Раздольная, д. 21 и 23.

ул. Брестская, д. 10 и 12; ул. Грановского, д. 4; ул. Генерала Жадова, д. 2; ул. Октябрьская, д. 68; пер. Почтовый, д. 14; ул. Пролетарская Гора, д. 11; ул. Полесская, д. 19; ул. Цветаева, д. 5а; пер. Ягодный, д. 4 и 8; пр. Цветочный, д. 4; ул. Машкарина, д. 8; ул. Металлургов, д. 20.

ул. Автовокзальная, д. 77а; ул. Садовского, д. 4.

Работы по замене лифтов позволят улучшить качество жизни горожан и повысить безопасность эксплуатации оборудования.

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