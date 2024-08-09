В Орле обсудят вопрос о межевании участка на Московском шоссе

Администрация города Орла назначила публичные слушания по вопросу межевания участка, расположенного на Московском шоссе. Встреча состоится 22 августа 2024 года в 16:20 в управлении градостроительства (Пролетарская гора, 7).

На слушаниях будет обсуждаться вопрос о перераспределении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040403:42 и земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040403:44.

По адресу Московское шоссе, 120-А находится торговый центр «Планета». Номера обсуждаемых участков упоминались ещё год назад. Тогда городской совет внёс изменения в правила землепользования и застройки Орла. Участок с номером 57:25:0040403:44 был переведён из категории «застройка индивидуальными жилыми домами» в категорию «делового, общественного и коммерческого назначения». Это было сделано для последующего перераспределения с участком 57:25:0040403:44. Конечной целью преобразований является организация гостевой стоянки.

Изменения были внесены по обращению Исаева В. В., как указано в другом документе, размещённом на сайте мэрии, сообщает «Орелград«.