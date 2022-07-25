В Орле огнеборцы реанимировали пострадавшего в пожаре кота

В минувшую пятницу при пожаре в многоквартирном доме в городе Орле помощь пожарных потребовалась не только жильцам, но и домашнему питомцу. По счастливой случайности огнеборцы обнаружили и спасли кота.

Тревожное сообщение о возгорании в квартире девятиэтажного дома на улице Полесской поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 11.00. К месту происшествия незамедлительно были направлены подразделения 1, 3 и специализированной пожарно-спасательных частей.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры на седьмом этаже шел густой черный дым. Для проведения разведки, поиска и спасения людей, тушения пожара были сформированы звенья газодымозащитников. Из-за сильного задымления жильцы верхних этажей не смогли самостоятельно покинуть квартиры. Им помогли пожарные: были спасены три человека, еще восемь — эвакуированы.

Была установлена автолестница. Пожарные проникли в квартиру через балкон. В ходе разведки было установлено, что людей в квартире нет, а очаг возгорания находится на кухне. Спустя несколько минут было ликвидировано открытое горение.

После того, как пожар был ликвидирован, огнеборцы обнаружили в квартире кота. Он спрятался от огня под одеялом. Кот, надышавшийся едкого дыма, был без сознания, практически не дышал. Не теряя времени, пожарные вынесли его в подъезд и начали оказывать ему помощь: дали подышать воздухом из дыхательного аппарата, проводили реанимационные мероприятия, смачивали водой. Через несколько минут кот стал приходить в себя и его вынесли на улицу, где помощь домашнему питомцу оказали медики. Кот пришел в себя. До возвращения хозяев за его состоянием взялись смотреть жильцы дома, которые поблагодарили пожарных за маленькую спасенную жизнь, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.