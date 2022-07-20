В Орле окончательно избавились от западного цветочного трипса

На территории Орла упразднена карантинная фитосанитарная зона

по западному цветочному трипсу, установленная 23 года назад.

Как сообщает ТУ Россельхознадзора, 19 июля 2022 года в связи с ликвидацией популяции западного цветочного трипса на территории тепличного комплекса МУП г. Орла «Зеленстрой» приказом Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям упразднена карантинная фитосанитарная зона по западному цветочному трипсу, установленная постановлением администрации г. Орла от 05 апреля 1999 года.

Западный цветочный трипс имеет широкое распространение практически во всех странах мира. В список поражаемых вредителем растений входят косточковые, цитрусовые, бобовые, пасленовые, тыквенные, ягодные, цветочные, корнеплоды. Насекомые повреждают растения, питаясь соком, являются переносчиками вирусных заболеваний. В итоге растение увядает и погибает.

Уничтожить вредителя растений очень сложно ввиду его высокой плодовитости, биологических особенностей развития и наличия устойчивого иммунитета ко многим химическим препаратам. Но в Орле, как видим, это удалось.