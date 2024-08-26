В Орле определили избирательный участок, для голосования переселенцев из Курской области

Сегодня, 26 августа 2024 года, стало известно где переселенные куряне смогут отдать голос за своего губернатора. В Орле подготовят избирательный участок, на котором переселенные жители из Курской области смогут проголосовать на выборах губернатора своего региона, сообщили в орловском избиркоме.

Избирательный участок будет находиться в гостинице «Орёл» по адресу: площадь Мира, дом 4.Жители Курской области смогут отдать свой голос за кандидата на пост губернатора с 30 августа по 1 сентября с 8:00 до 20:00 и 2 сентября с 8:00 до 15:00.

Для тех, кто проживает в районах Орловской области, городских округах или Орловском округе, будет организовано выездное голосование с 30 августа по 1 сентября.

Чтобы проголосовать на выборах губернатора Курской области, необходимо иметь при себе паспорт или документ, который его заменяет, сообщают «Орловские Новости».

За дополнительной информацией о процедуре голосования можно обратиться в местную администрацию, территориальную избирательную комиссию района или в областную избирательную комиссию. Также можно позвонить по телефонам горячей линии (4862)76-22-09 или приёмной (4862)47-54-71.