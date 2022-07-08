В Орле опять негде купаться: Светлая жизнь закрыта, Ока на грани закрытия

Уже который год подряд после торжественного открытия выясняется, что вода в двух официально оборудованных местах купания на весь 400-тысячный Орел – не прошла проверку санитарных служб. Как сообщает официальный сайт Роспотребнадзора, вода в озере Светлая жизнь не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. В этом месте купаться запрещено.

На грани оказалась и вода в Оке в районе центрального пляжа – здесь выявлено превышение ПДК по БПК5. Немного поясним. ПДК – это предельно допустимые концентрации. А БПК5 – это биологическое потребление кислорода. Количество кислорода, израсходованное на аэробное биохимическое окисление под действием микроорганизмов и разложение нестойких органических соединений, содержащихся в исследуемой воде. БПК является одним из важнейших критериев уровня загрязнения водоёма органическими веществами, он определяет количество легкоокисляющихся органических загрязняющих веществ в воде. Какие еще пляжи не прошли проверку — можно узнать на официальном сайте Роспотребнадзора.