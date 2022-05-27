27 мая 2022



В Орле открылась Служба сопровождения замещающих семей

Первая в Орле Служба сопровождения замещающих семей будет работать в обновленном помещении на ул. Московской, 66. Замещающая семья − это форма семейного устройства детей вне кровной семьи. Специалисты называют замещающей любую семью, которая взяла на воспитание ребёнка из сиротского учреждения, вне зависимости от формы устройства: усыновление, опека, приемная или патронатная семья.

В современных условиях для того, чтобы взять ребенка из детского дома или же другого подобного учреждения, необходимо пройти специальное обучение. На базе Городского образовательного центра для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на протяжении 15 лет функционирует Школа приёмных родителей. Теперь она расширится и получит собственное помещение.

Служба сопровождения замещающих семей создана для социального патронажа. Такое сопровождение будет весьма полезным для семей, которые взяли ребенка на воспитание.
Стоит отметить, что за период реализации проекта «Рука в руке» 50 семей опекунов, усыновителей и приемных родителей получили помощь и поддержку от квалифицированных специалистов, научились применять полученные знания в реальной жизни.

 

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Опубликовано 27 мая 2022 в 17:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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