В Орле открылись центры тестирования для иностранцев: адреса

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В Орловской области появились специальные учреждения, где иностранные граждане могут пройти тестирование. С 10 декабря 2024 года начал действовать закон, согласно которому проводить экзамены и выдавать сертификаты могут только уполномоченные государственные организации из утверждённого списка. В Орле таким учреждением стал Орловский государственный университет. Иностранцы могут обратиться туда по двум адресам: ул. Московская, д. 155 и ул. Комсомольская, д. 41. Для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру 8 (4862) 25-46-53, пишет vestiorel.ru.

Как сообщили в региональном управлении МВД, иностранцам необходимо сдать экзамен на знание русского языка, истории России и основ её законодательства для того, чтобы получить доступ к государственным услугам. Это касается оформления патента, разрешения на работу и временное проживание, вида на жительство и российского гражданства.

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