В Орле открылись ёлочные базары: по каким адресам можно купить елку?

В Орле начали свою работу елочные базары. Купить новогоднюю красавицу можно во всех четырех районах областного центра. Всего оборудовано 12 мест торговли деревьями, напоминаем адреса, сообщают «Вести-Орел».
Северный район:
• ул. Металлургов (в районе памятника «Алеша»)
Железнодорожный район:
• пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»);
• ул. Пушкина, в районе дома №20;
• ул. 5 Августа, в районе дома №19.
Заводской район:
• Комсомольская площадь, в районе дома №77;
• ул. Комсомольская, в районе дома №356;
• ул. Комсомольская, в районе дома №384;
• ул. Саханская, в районе дома №2.
Советский район:
• ул. 8 Марта, в районе дома №19;
• ул. Октябрьская, в районе дома №120;
• ул. Октябрьская, в районе дома №60;
• площадь им. Маршала Жукова.