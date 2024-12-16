В Орле открылись ёлочные базары: по каким адресам можно купить елку?

В Орле начали свою работу елочные базары. Купить новогоднюю красавицу можно во всех четырех районах областного центра. Всего оборудовано 12 мест торговли деревьями, напоминаем адреса, сообщают «Вести-Орел».

Северный район:

• ул. Металлургов (в районе памятника «Алеша»)

Железнодорожный район:

• пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»);

• ул. Пушкина, в районе дома №20;

• ул. 5 Августа, в районе дома №19.

Заводской район:

• Комсомольская площадь, в районе дома №77;

• ул. Комсомольская, в районе дома №356;

• ул. Комсомольская, в районе дома №384;

• ул. Саханская, в районе дома №2.

Советский район:

• ул. 8 Марта, в районе дома №19;

• ул. Октябрьская, в районе дома №120;

• ул. Октябрьская, в районе дома №60;

• площадь им. Маршала Жукова.