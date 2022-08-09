9 августа 2022



В Орле открылся еще один МФЦ

В Орле начал работу новый отдел МФЦ по Железнодорожному району. Причем, несмотря на название, расположен он почему-то в Северном районе города – на улице Михалицына в гипермаркете «Линия». Открытие еще одного отдела МФЦ, как заявили в пресс-службе облправительства, расширит возможности заявителям в получении всего спектра государственных и муниципальных услуг, повысит удобство их получения. В новом отделе МФЦ работают 7 окон обслуживания 6 дней в неделю по следующему графику: понедельник, вторник, пятница с 9:00 до 18:00, среда с 11:00 до 20:00, четверг с 10:00 до 19:00, суббота с 8:00 до 17:00.

Также осуществляется прием заявлений для регистрации заявителей на портале гослуслуг и прием заявлений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке. Прием ведется как по предварительной записи, так и в порядке «живой» очереди

 

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Опубликовано 09 Авг 2022 в 14:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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