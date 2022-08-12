В Орле открылся центр, куда можно сдать ненужные вещи

В городе открылся Свято-Троицкий центр «В добрые руки», который призван помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это новый формат работы вещевого склада, ранее уже существовавшего на территории Свято-Троицкого храма Орла. В течение многих лет на вещевой склад обращались нуждающиеся орловцы. Теперь же посетители смогут приходить в новый Центр нужных вещей — он расположился на улице Тургенева. Помещения удалось приобрести и отремонтировать благодаря жертвователям. В нескольких комнатах разметили одежду, обувь, детские игрушки и другие полезные вещи. Все необходимое нуждающиеся смогут получить здесь безвозмездно. Сделать правильный выбор помогут православные волонтеры. Здесь же окажут духовную поддержку.

«В добрые руки» поступают вещи, которыми уже пользовались. Здесь их сортируют, отбирая самое лучшее, обрабатывают озоном и проглаживают утюгом. Поэтому о безопасности беспокоиться не стоит. Центр располагается по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, 22а (вход через Ozon). Здесь рады видеть посетителей несколько дней в неделю: в воскресенье — с 14.00 до 18.00, в понедельник — с 16.00 до 20.00, во вторник — с 9.00 до 14.00. Дополнительную информацию можно получить в группе проекта, — рассказали в пресс-службе орловской митрополии.